Ольга Бузова раскрыла, почему решилась похудеть

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Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с NEWS. RU, что находится в процессе похудения, готовясь к будущей беременности.

Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Корреспондентка отметила, что в период беременности вес артистки, скорее всего, увеличится. В ответ на это Ольга Бузова подчеркнула, что снижает вес для того, чтобы ему было куда расти.

"Кстати, я не ползу наверх. Я стремительно туда иду, так что если будут прибавляться лишние килограммы… Я думаю, что беременность — это прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина", — поделилась телеведущая", — сказала телеведущая.

Ранее Ольга Бузова рассказывала, что придерживается белковой диеты. Многие связывали её решение сбросить вес с появившимися слухами о возможной беременности.

Певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но их брак распался в 2016 году. У них не было общих детей.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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