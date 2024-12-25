Ольга Бузова раскрыла, почему решилась похудеть

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с NEWS. RU, что находится в процессе похудения, готовясь к будущей беременности.
Корреспондентка отметила, что в период беременности вес артистки, скорее всего, увеличится. В ответ на это Ольга Бузова подчеркнула, что снижает вес для того, чтобы ему было куда расти.
"Кстати, я не ползу наверх. Я стремительно туда иду, так что если будут прибавляться лишние килограммы… Я думаю, что беременность — это прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина", — поделилась телеведущая", — сказала телеведущая.
Ранее Ольга Бузова рассказывала, что придерживается белковой диеты. Многие связывали её решение сбросить вес с появившимися слухами о возможной беременности.
Певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но их брак распался в 2016 году. У них не было общих детей.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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