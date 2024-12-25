Анне Седоковой приходилось нанимать детектива в браке с Янисом Тиммой: в чём причина

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Певица и светская львица Алёна Кравец в программе "Пусть говорят" рассказала, что экс-солистке группы "ВИА Гра" Анне Седоковой пришлось нанимать детектива из-за измен бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Кравец утверждает, что у спортсмена были отношения с "нимфетками". Она также считает, что Янис Тимма сам довёл себя до депрессивного состояния, что привело к трагическому исходу.

По словам певицы, баскетболист страдал от игромании, и Седоковой была вынуждена продать квартиру, чтобы помочь ему.

"Он сам загнал себя в эту ловушку. Многие мужчины хотят яркую и красивую женщину, да ещё и звезду. Но нужно оценивать свои силы. Дело не в кошельке. Янис не смог бы быть с Анной чисто психологически", — отметила актриса.

Кравец рассказала, что общалась с Анной Седоковой, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти бывшего возлюбленного.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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