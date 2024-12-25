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Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Юрий Стоянов в интервью с фигуристом Романом Костомаровым рассказал, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актёрский факультет.

Юрий Стоянов
Фото: rutube.ru by канал Роман Костомаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Стоянов

Он считает, что в свои 17 лет она была слишком ранима для такой профессии. Стоянов не хотел бы, чтобы его дочь столкнулась с трудностями, с которыми сталкиваются его коллеги-женщины.

"Через какие страдания, через какие неудачи, как тяжело, какой путь… Тяжкий. И нужно иметь такой внутренний характер. Женщина-актриса", — поделился своим мнением юморист.

В этом же интервью Юрий Стоянов также упомянул, что посвятил целую главу в своей новой книге "Игра в "Городки" своему покойному коллеге и другу Илье Олейникову. Он отметил, что до сих пор не может забыть, как смешно смеялся его товарищ.

Юрий Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы "Городок" в 1993 году. Он является автором, режиссёром и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильёй Олейниковым. В фильмографии актёра более 100 работ.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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