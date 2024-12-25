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Софья Синицына раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романах с женатыми режиссёрами

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Софья Синицына с возмущением отреагировала на слухи о своих романах с женатыми режиссёрами, в частности с Константином Богомоловым и Фёдором Бондарчуком.

Софья Синицына
Фото: youtube.com by канал Москва 24 | Прямой эфир Москва 24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Софья Синицына

Она подчеркнула, что её сердце занято, но не кем-то из тех, с кем ей приписывают связь. Более того, по её словам, она не любит "трогать чужое".

"Со всеми этими людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутки переходят какие-то границы, они становятся несмешными. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора", — заявила Синицына и попросила оставить её семью в покое.

В начале осени ходили слухи, что именно из-за романа с 29-летней актрисой Фёдор Бондарчук ушёл из семьи. Также писали, что у артистки отношения с женатым Константином Богомоловым.

Супруга театрального режиссёра Ксения Собчак заявила, что уважает и доверяет своему супругу.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.

Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, киноактёр, режиссёр театра и кино, поэт и клипмейкер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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