Мать погибшей в Париже российской модели раскрыла её последние слова

Мать погибшей в Париже российской модели Светланы Савицкой поделилась с журналистами последними словами дочери, которые та написала ей за две минуты до трагедии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Светланы Савицкой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Савицкая

По словам женщины, она с нетерпением ждала дочь в Лондоне, чтобы вместе встретить Новый год. В последнем сообщении Светлана писала, что прилетит через два дня.

"За две минуты до своей гибели она сказала: "Мам, как здорово, какое счастье, будем жить!"", — цитирует StarHit слова родительницы погибшей.

Похороны 34-летней Светланы Савицкой состоялись 23 декабря в Москве. Так как это было международное происшествие, все расходы по транспортировке тела из Парижа взяли на себя французские власти.

Церемония прощания с моделью прошла в зале Троекуровского кладбища, куда пришли около 50 человек. Светлана стала жертвой автомобильной аварии.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.



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