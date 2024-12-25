Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего

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67-летний актёр Юрий Стоянов в беседе с Романом Костомаровым признался, что в его автобиографической книге есть глава про Илью Олейникова, которую он очень любит.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Стоянов

Актёр рассказал, что делится с читателями не мемориальными, трагическими воспоминаниями о друге, а весёлыми и яркими.

"Я буду делать всё, чтобы его вспоминали, как живого человека. Когда есть я, чтобы подразумевалось, что рядом он. Я всегда буду об этом говорить."

Также Юрий Николаевич признался, что его дочь Екатерина — "ранимая девочка", которой он не хотел бы судьбы артистки. По его словам, он слишком хорошо знает, через какие страдания им приходится проходить на пути к успеху.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант.



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