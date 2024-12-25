Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего

67-летний актёр Юрий Стоянов в беседе с Романом Костомаровым признался, что в его автобиографической книге есть глава про Илью Олейникова, которую он очень любит.
Актёр рассказал, что делится с читателями не мемориальными, трагическими воспоминаниями о друге, а весёлыми и яркими.
"Я буду делать всё, чтобы его вспоминали, как живого человека. Когда есть я, чтобы подразумевалось, что рядом он. Я всегда буду об этом говорить."
Также Юрий Николаевич признался, что его дочь Екатерина — "ранимая девочка", которой он не хотел бы судьбы артистки. По его словам, он слишком хорошо знает, через какие страдания им приходится проходить на пути к успеху.
Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.