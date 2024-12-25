Ксения Бородина откровенно рассказала о своих отношениях с бывшей женой жениха

Телеведущая Ксения Бородина в шоу "Ваша Наташа" откровенно рассказала, что никогда не была близка с Алиной Акиловой — бывшей супругой своего жениха. По её словам, они лишь приятельствовали.
Ксения Бородина также поделилась, как блогерша узнала о новом романе своего бывшего возлюбленного Николая Сердюкова.
"Я не хотела, чтобы она от кого-то узнала о наших отношениях. Но так получилось. Потом, конечно, мы созвонились и поговорили. И ни радости, ни огорчения я не услышала. Если честно, я не очень поняла её реакцию", — пояснила телеведущая.
Акилова больше переживала за свою шестилетнюю дочь Николь и не планировала говорить ей о новой избраннице отца. Однако Николай Сердюков подчеркнул, что у него серьёзные намерения.
Ксения Бородина предполагает, что Алина Акилова отписалась от неё в социальных сетях, чтобы лицо экс-супруга не появлялось перед глазами. Но она не исключает, что в будущем они смогут общаться.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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