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Ксения Бородина откровенно рассказала о своих отношениях с бывшей женой жениха

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в шоу "Ваша Наташа" откровенно рассказала, что никогда не была близка с Алиной Акиловой — бывшей супругой своего жениха. По её словам, они лишь приятельствовали.

Ксения Бородина
Фото: vk.com by канал Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

Ксения Бородина также поделилась, как блогерша узнала о новом романе своего бывшего возлюбленного Николая Сердюкова.

"Я не хотела, чтобы она от кого-то узнала о наших отношениях. Но так получилось. Потом, конечно, мы созвонились и поговорили. И ни радости, ни огорчения я не услышала. Если честно, я не очень поняла её реакцию", — пояснила телеведущая.

Акилова больше переживала за свою шестилетнюю дочь Николь и не планировала говорить ей о новой избраннице отца. Однако Николай Сердюков подчеркнул, что у него серьёзные намерения.

Ксения Бородина предполагает, что Алина Акилова отписалась от неё в социальных сетях, чтобы лицо экс-супруга не появлялось перед глазами. Но она не исключает, что в будущем они смогут общаться.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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