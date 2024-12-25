Стало известно, кто может заменить Аллу Пугачёву в традиционном новогоднем шоу: народная царица сцены

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Певица Надежда Кадышева могла бы с лёгкостью заменить Аллу Пугачёву на традиционном "Голубом огоньке" благодаря тому, что россияне любят народную музыку. Так считает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

В беседе с NEWS.RU специалист отметил, что сейчас Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности, из-за чего ей даже пришлось увеличить стоимость своего гонорара.

"На неё свалилась пятикратная слава, поэтому, учитывая опыт и репертуар, Кадышеву можно назвать народной царицей сцены на данный момент. Это та певица, которая объединяет и старшее поколение, которое еще в 90-е годы отрывалось под ее песни, и молодежь", — пояснил Бабичев.

По мнению критика, достойной заменой Пугачёвой могла бы стать Лолита Милявская, однако её репутация пошатнулась из-за участия в "голой" вечеринке.

Также востребованной остаётся Лариса Долина, хотя её эмоциональный фон после проблем с недвижимостью может быть нестабильным.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Лениногорский район, Татарская АССР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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