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На Викторию Боню подали иск о защите чести и достоинства

1:26
Шоу-бизнес

В судебном процессе между 68-летней мамой Виктории Бони и пластическим хирургом из Дубая Максимом Иванчуком возник новый поворот.

Виктория Боня
Фото: YouTube канал Nachalo_Journal by Скриншот видео YouTube канала Nachalo_Journal, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Боня

По данным Mash, хирург подал встречный иск против самой блогерши, требуя защиты чести и достоинства, утверждая, что его оклеветали.

По словам матери Бони, она записалась к Иванчуку на блефаропластику и липосакцию подбородка по рекомендации своей дочери. Максим Иванчук несколько лет работал в Эмиратах после окончания украинского медицинского института, а стоимость его операций начиналась от 20 тысяч евро.

Однако, как утверждает Галина Ивановна, после вмешательства у неё начался некроз тканей, швы разошлись, и она стала практически неспособна двигать шеей. Иванчук предложил ей провести повторную операцию бесплатно, но Боня, заручившись поддержкой адвокатов, обратилась в суд с требованием компенсации в размере 195 миллионов рублей.

Теперь Иванчук, чтобы защитить своё имя и диплом специалиста, подал иск против Виктории Бони, которой последнее время "везёт" со скандалами.

На днях блогерша выложила пост с хвалебными комментариями к бою украинского спортсмена-русофоба, чем спровоцировала волну негодования и призывы проверить её на экстремизм и лишить гражданства.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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