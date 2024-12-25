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Марат Башаров рассказал, что жена, которой он разбил нос, предложила ему сойтись

0:54
Шоу-бизнес

50-летний актёр Марат Башаров поделился в эфире шоу "Звёзды сошлись" весьма неожиданным фактом из своей личной жизни.

Марат Башаров, Елизавета Шевыркова
Фото: YouTube канал Hacker News by Скриншот видео YouTube канала Hacker News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марат Башаров, Елизавета Шевыркова

Его бывшая супруга, Елизавета Шевыркова, открыто рассказавшая о насилии и избиениях со стороны Марата, предложила ему воссоединиться.

В интервью Марат не стал скрывать, что раньше хотел восстановить отношения, но тогда не получилось. Однако он сумел сохранить дружбу с экс-супругой.

"Пытался вернуть семью. Но так получилось, что мы остались друзьями, мы вместе воспитываем ребёнка. Самое интересное, что недавно моя бывшая жена написала: "Может, вернём всё сначала?""

Актёр признался, что раньше он, возможно, решился бы на такой шаг, но сейчас не готов к этому. За это время у него появилась другая возлюбленная.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров — российский актёр театра и кино, телеведущий. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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