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Звезда Ворониных Екатерина Волкова не налюбуется новогодней ёлкой за полмиллиона рублей

0:48
Шоу-бизнес

42-летняя актриса Екатерина Волкова в своих социальных сетях поделилась фотографией убранства новогодней ёлки и призналась, что не может им налюбоваться.

Екатерина Волкова
Фото: Канал t.me/ekaterinavolkovaactress by Скриншот канала t.me/ekaterinavolkovaactress, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Волкова

Для украшения главного атрибута праздника звезда сериала "Воронины" выбрала бархатные ленты тёмного цвета, завязанные в бантики, и гирлянду росу. Вместо шпиля на верхушке красуется огромный бант. Получилось похоже на ёлку в доме Марии Погребняк.

"Ну не могу я налюбоваться нашей ёлочкой. как вам?", — подписала актриса снимок.

Телеграм-канал "Звездач" выяснил у декоратора Марины Миланской, что такое оформление стоит минимум 300 тысяч рублей, а может достигать и 500 тысяч рублей.

Уточнения

Волкова Екатерина Валерьевна (род. 1982) — российская актриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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