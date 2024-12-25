Звезда Ворониных Екатерина Волкова не налюбуется новогодней ёлкой за полмиллиона рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

42-летняя актриса Екатерина Волкова в своих социальных сетях поделилась фотографией убранства новогодней ёлки и призналась, что не может им налюбоваться.

Фото: Канал t.me/ekaterinavolkovaactress by Скриншот канала t.me/ekaterinavolkovaactress, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Волкова

Для украшения главного атрибута праздника звезда сериала "Воронины" выбрала бархатные ленты тёмного цвета, завязанные в бантики, и гирлянду росу. Вместо шпиля на верхушке красуется огромный бант. Получилось похоже на ёлку в доме Марии Погребняк.

"Ну не могу я налюбоваться нашей ёлочкой. как вам?", — подписала актриса снимок.

Телеграм-канал "Звездач" выяснил у декоратора Марины Миланской, что такое оформление стоит минимум 300 тысяч рублей, а может достигать и 500 тысяч рублей.

Уточнения

Волкова Екатерина Валерьевна (род. 1982) — российская актриса.



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