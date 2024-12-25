Всё больше людей становятся сторонниками разумного потребления, особенно когда появляется возможность приобрести наряды от кутюр по более доступным ценам. Вот и у Ксении Собчак, которая устроила распродажу брендовых вещей, нет отбоя от покупателей.
"Ажиотаж на моей странице растет в геометрической прогрессии. Многие айтемы уехали на примерку к своим новым владельцам, я очень надеюсь, что всё сядет идеально", — радуется Ксения.
В целом люди благодарны за возможность приобрести дорогие вещи по сходной цене. Кто-то даже планирует на этом заработать и требует подтверждения, что вещи из гардероба Собчак, чтобы устроить аукцион.
Сейчас идёт настоящая битва за платье Dries Van Noten с ручной вышивкой, которое телеведущая выставила на продажу за 20 тысяч рублей. Также в активных объявлениях можно найти платье Lanvin за 15 тысяч и Simone Rocha за 40 тысяч вместе с туфлями.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.