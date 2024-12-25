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Ажиотаж на платья Собчак растёт: Ксения устроила распродажу нарядов от кутюр

1:03
Шоу-бизнес

Всё больше людей становятся сторонниками разумного потребления, особенно когда появляется возможность приобрести наряды от кутюр по более доступным ценам. Вот и у Ксении Собчак, которая устроила распродажу брендовых вещей, нет отбоя от покупателей.

Ксения Собчак
Фото: Канал t.me/ksbchk by Скриншот канала t.me/ksbchk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

"Ажиотаж на моей странице растет в геометрической прогрессии. Многие айтемы уехали на примерку к своим новым владельцам, я очень надеюсь, что всё сядет идеально", — радуется Ксения.

В целом люди благодарны за возможность приобрести дорогие вещи по сходной цене. Кто-то даже планирует на этом заработать и требует подтверждения, что вещи из гардероба Собчак, чтобы устроить аукцион.

Сейчас идёт настоящая битва за платье Dries Van Noten с ручной вышивкой, которое телеведущая выставила на продажу за 20 тысяч рублей. Также в активных объявлениях можно найти платье Lanvin за 15 тысяч и Simone Rocha за 40 тысяч вместе с туфлями.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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