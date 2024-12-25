Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ

39-летний российский актёр Данила Козловский, известный по ролям в фильмах "Духless" и "Легенда № 17", рассказал в своих социальных сетях о возвращении в Россию из Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Фото: Канал danilakozlovsky_official by Скриншот канала danilakozlovsky_official, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Данила Козловский

По возвращении в Москву Данила зашёл в один из самых дорогих магазинов столицы и был поражён тем, что ГУМ, который обычно полон людей в преддверии новогодних праздников, оказался пустым.

"А где все?" — задался вопросом актёр.

В подтверждение своих слов Данила опубликовал фотографии из магазина, на которых действительно не было видно ни одного человека.

Козловский не стал уточнять, с какой целью он приехал в Россию и на какой срок, отметили журналисты.

Некогда популярный и востребованный актёр не играл в театре и не снимался в кино в России более двух лет. Его основной доход сейчас — это моноспектакли, которые он даёт в других странах.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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