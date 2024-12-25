Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ

39-летний российский актёр Данила Козловский, известный по ролям в фильмах "Духless" и "Легенда № 17", рассказал в своих социальных сетях о возвращении в Россию из Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
По возвращении в Москву Данила зашёл в один из самых дорогих магазинов столицы и был поражён тем, что ГУМ, который обычно полон людей в преддверии новогодних праздников, оказался пустым.
"А где все?" — задался вопросом актёр.
В подтверждение своих слов Данила опубликовал фотографии из магазина, на которых действительно не было видно ни одного человека.
Козловский не стал уточнять, с какой целью он приехал в Россию и на какой срок, отметили журналисты.
Некогда популярный и востребованный актёр не играл в театре и не снимался в кино в России более двух лет. Его основной доход сейчас — это моноспектакли, которые он даёт в других странах.
Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
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