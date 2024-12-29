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Татьяна Навка похвасталась невероятно зрелищным шоу Щелкунчик в её постановке

1:08
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка заверила, что никто до неё ещё не ставил такого инновационного "Щелкунчика".

Фигуристка Татьяна Навка
Фото: https://t.me/navkatatiana by ВК-аккаунт Татьяны Навки is licensed under public doman
Фигуристка Татьяна Навка

Навка отметила, что давно вынашивала идею поставить "Щелкунчика" на льду. При этом она решила сделать что-то совершенно непохожее на все версии балета Петра Чайковского. Она пообещала продемонстрировать высокотехнологичное шоу.

Ранее Татьяна Навка рассказала о причинах конфликта с фигуристом Ильёй Авербухом.

"Мы расскажем историю Щелкунчика своими словами. Так, чтобы её смыслы были понятны современному поколению. Сохранив легендарную музыку Чайковского, мы написали и современные партии, которые исполняют известные артисты", — цитирует слова спортсменки "Вечерняя Москва".

Чемпионка отметила, что зрителей поразят современные наряды персонажей сказки, равно как и высотные декорации. Навка подчеркнула, что спецэффекты на шоу будут очень зрелищными.

"Это будет настоящая новогодняя высокотехнологичная сказка", — объяснила звезда фигурного катания.

Уточнения

«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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