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Татьяна Навка заявила, что Запад боится честной борьбы с российскими спортсменами

1:06
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выразила надежду на возвращение российских спортсменов на все международные соревнования.

Фигуристка Татьяна Навка
Фото: https://t.me/navkatatiana by ВК-аккаунт Татьяны Навки is licensed under public doman
Фигуристка Татьяна Навка

Татьяна Навка отметила, что век спортсмена короткий, поэтому она пожелала, чтобы россияне могли бороться за звания чемпионов мира и участвовать в Олимпиаде.

Без этого, по словам фигуристки, соревнования понижаются в уровне и в зрелищности. Она уверена, что сфера спорта должна быть вне политики и не обращать внимания на разногласия между странами.

Ранее Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова.

"Честная борьба, умение выиграть и проиграть, восторг и переживания, слезы радости победы и горечь поражения — это объединяет сердца миллионов людей из разных стран и континентов. Именно этого единения и боятся наши оппоненты", — цитирует слова чемпионки "Вечерняя Москва".

Навка желает исчезновения преград и санкций на пути к успеху наших спортсменов.

Ранее Pravda.ru писала об итогах чемпионата России по фигурному катанию-2025.  

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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