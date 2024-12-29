Татьяна Навка заявила, что Запад боится честной борьбы с российскими спортсменами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выразила надежду на возвращение российских спортсменов на все международные соревнования.
Татьяна Навка отметила, что век спортсмена короткий, поэтому она пожелала, чтобы россияне могли бороться за звания чемпионов мира и участвовать в Олимпиаде.
Без этого, по словам фигуристки, соревнования понижаются в уровне и в зрелищности. Она уверена, что сфера спорта должна быть вне политики и не обращать внимания на разногласия между странами.
Ранее Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова.
"Честная борьба, умение выиграть и проиграть, восторг и переживания, слезы радости победы и горечь поражения — это объединяет сердца миллионов людей из разных стран и континентов. Именно этого единения и боятся наши оппоненты", — цитирует слова чемпионки "Вечерняя Москва".
Навка желает исчезновения преград и санкций на пути к успеху наших спортсменов.
Ранее Pravda.ru писала об итогах чемпионата России по фигурному катанию-2025.
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.
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