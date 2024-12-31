Садальский рассказал, почему Валентин Гафт опасался Сергея Безрукова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский вспомнил пророческие слова актёра Валентина Гафта о Сергее Безрукове.

Фото: https://vk.com/bezrukov_public by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman Актёр Сергей Безруков

Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото актёра Сергея Безрукова в образе юриста Фёдора Плевако.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал Валентина Гафта великим актёром и провидцем. Артист считает, что Гафт знал о скорой съёмке сериала "Плевако".

"Ещё задолго до своей кончины и выхода этого кино написал короткую рецензию — "Не страшно умереть, страшно, что тебя после твоей смерти может сыграть Безруков", — написал заслуженный артист РСФСР в личном микроблоге.

Ранее Сергей Безруков подробно рассказал, как ему работалось над фильмом "Плевако", в котором одним из режиссёров была его супруга Анна Матисон. Он подметил положительные стороны в таком родственном творческом союзе.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.



Валенти́н Ио́сифович Гафт (2 сентября 1935, Москва — 12 декабря 2020, Жаворонки, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт, писатель; народный артист РСФСР (1984).



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