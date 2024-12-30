Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась красивыми интерьерами своего роскошного дома.
Лера Кудрявцева опубликовала видео в социальных сетях, на котором демонстрирует свой шикарный дом изнутри.
Интерьеры жилья телеведущей выполнены в сдержанных светлых оттенках. Лаконичность и спокойствие — такими словами можно охарактеризовать жильё телеведущей. На окнах звезда ТВ повесила гирлянды. В углу стоит скромная, но стильная ёлочка.
"Украсили", — кратко подписала видео Лера.
Ранее певец Владимир Пресняков показал, как выглядит его двухэтажный дом с балконом, украшенный к Новому году. Он рассказал также, какие блюда новогоднего стола обязательны в его семье.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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