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Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году

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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась красивыми интерьерами своего роскошного дома.

Ёлка Леры Кудрявцевой
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Ёлка Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева опубликовала видео в социальных сетях, на котором демонстрирует свой шикарный дом изнутри.

Интерьеры жилья телеведущей выполнены в сдержанных светлых оттенках. Лаконичность и спокойствие — такими словами можно охарактеризовать жильё телеведущей. На окнах звезда ТВ повесила гирлянды. В углу стоит скромная, но стильная ёлочка.

"Украсили", — кратко подписала видео Лера.

Ранее певец Владимир Пресняков показал, как выглядит его двухэтажный дом с балконом, украшенный к Новому году. Он рассказал также, какие блюда новогоднего стола обязательны в его семье.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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