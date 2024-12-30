Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась красивыми интерьерами своего роскошного дома.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Ёлка Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева опубликовала видео в социальных сетях, на котором демонстрирует свой шикарный дом изнутри.

Интерьеры жилья телеведущей выполнены в сдержанных светлых оттенках. Лаконичность и спокойствие — такими словами можно охарактеризовать жильё телеведущей. На окнах звезда ТВ повесила гирлянды. В углу стоит скромная, но стильная ёлочка.

"Украсили", — кратко подписала видео Лера.

Ранее певец Владимир Пресняков показал, как выглядит его двухэтажный дом с балконом, украшенный к Новому году. Он рассказал также, какие блюда новогоднего стола обязательны в его семье.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.