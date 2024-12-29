Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему болят лёгкие после бега: причины и способы избежать дискомфорта
Новый год в одиночестве — это не страшно: возможность для самопознания и самоанализа
Липосакция и подтяжка плеч: как вернуть красивую форму рук
Гигантские пятна на далёкой звезде изменяют представления о космосе
Вода по цене земли — в Монако построили плавающий ЖК
Скрытые риски здорового образа жизни: привычки которые вредят больше, чем помогают
Почему так важен сон? Вот как может измениться ваша кожа, если вы будете высыпаться
Шпаклевка валиком: экономия времени и материала без потери качества
3 породы кошек, которые докажут, что кошки тоже могут привязываться

Светлана Бондарчук показала, чем кормит на завтрак сына Петю

1:07
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, что кушает на завтрак её годовалый сын Пётр.

Актриса Светлана Бондарчук с сыном
Фото: https://www.instagram.com/a030aa by Инстаграм Светланы Бондарчук is licensed under public doman
Актриса Светлана Бондарчук с сыном

Светлана Бондарчук опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на которых запечатлён её маленький сын Пётр. Очаровательный белокурый малыш сидит на специальном стульчике для кормления и с аппетитом кушает блинчики.

"Лучший завтрак", — написала под кадрами знаменитость.

Подписчики осыпали маму и малыша комплиментами. Каждое появления Петра в аккаунте звезды публика воспринимает с восторгом.

У Светланы Бондарчук трое детей — Сергей 1991 года рождения, Варвара 1999 года рождения. От второго брака с Сергеем Харченко у Светланы Бондарчук в 2023 году родился сын Пётр.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО?
Военные новости
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО? Аудио 
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина
Российский шоу-бизнес
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Автобус ПАЗ-672. Легендарный советский сельский труженник Дмитрий Плотников Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Последние материалы
Гигантские пятна на далёкой звезде изменяют представления о космосе
Вода по цене земли — в Монако построили плавающий ЖК
Автобус ПАЗ-672. Легендарный советский сельский труженник
Скрытые риски здорового образа жизни: привычки которые вредят больше, чем помогают
Почему так важен сон? Вот как может измениться ваша кожа, если вы будете высыпаться
Шпаклевка валиком: экономия времени и материала без потери качества
3 породы кошек, которые докажут, что кошки тоже могут привязываться
Как метан и углекислый газ могут указать на жизнь на других планетах
Выращиваем земляника с нуля — урожай уже в первый год
12 учреждений Кишинёва остаются без голубого топлива из-за долга перед Газпромом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.