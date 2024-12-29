Светлана Бондарчук показала, чем кормит на завтрак сына Петю

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, что кушает на завтрак её годовалый сын Пётр.
Светлана Бондарчук опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на которых запечатлён её маленький сын Пётр. Очаровательный белокурый малыш сидит на специальном стульчике для кормления и с аппетитом кушает блинчики.
"Лучший завтрак", — написала под кадрами знаменитость.
Подписчики осыпали маму и малыша комплиментами. Каждое появления Петра в аккаунте звезды публика воспринимает с восторгом.
У Светланы Бондарчук трое детей — Сергей 1991 года рождения, Варвара 1999 года рождения. От второго брака с Сергеем Харченко у Светланы Бондарчук в 2023 году родился сын Пётр.
Ранее продюсер Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства.
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