Светлана Бондарчук показала, чем кормит на завтрак сына Петю

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, что кушает на завтрак её годовалый сын Пётр.

Фото: https://www.instagram.com/a030aa by Инстаграм Светланы Бондарчук is licensed under public doman Актриса Светлана Бондарчук с сыном

Светлана Бондарчук опубликовала в "Инстаграме"* снимки, на которых запечатлён её маленький сын Пётр. Очаровательный белокурый малыш сидит на специальном стульчике для кормления и с аппетитом кушает блинчики.

"Лучший завтрак", — написала под кадрами знаменитость.

Подписчики осыпали маму и малыша комплиментами. Каждое появления Петра в аккаунте звезды публика воспринимает с восторгом.

У Светланы Бондарчук трое детей — Сергей 1991 года рождения, Варвара 1999 года рождения. От второго брака с Сергеем Харченко у Светланы Бондарчук в 2023 году родился сын Пётр.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства.



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