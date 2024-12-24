Кудрявцева назвала самую популярную книгу у западной молодёжи из русской классики

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Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что молодёжь на Западе зачитывается произведением русского писателя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка-подросток с книгой

Выяснилось, что одной из самых читаемых книг в Англии стала книга Фёдора Достоевского "Белые ночи". В рейтинге продаж повесть оказалась на 4-м месте по популярности. Отмечается, что читают произведение преимущественно любители литературы подросткового возраста.

В Сети успех книги "Белые ночи" объясняют тем, что молодые люди мечтают найти свою любовь. Предпочтения британской молодёжи стали сенсацией.

Лера Кудрявцева увидела в этом доказательство того, что культуру России не получается отменить.

"Вот вам и "отмена" русской культуры. Не получится", — высказалась звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Уточнения

«Бе́лые но́чи» — повесть русского писателя XIX века Фёдора Михайловича Достоевского, написанная в 1848 году.



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