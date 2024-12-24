Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию

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Королева русского R&B певица Бьянка объяснила, почему сбежала с премии Fashion people 2024 в негодовании.

Фото: https://vk.com/biankanumber1 by ВК-аккаунт певицы Бьянки is licensed under public doman Певица Бьянка

Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию. Она записала видео из автомобиля, в котором объяснила, что моментально поняла, что с мероприятия нужно уходить.

Она не пробыла на празднике даже 10 минут, хотя там было запланировано её выступление.

"Я очень вам советую, если вы приходите куда-то, а приглашающая сторона не выполняет свои обязательства и обещания — просто вставайте и уходите", — выразила свою твёрдую позицию певица.

Артистка заявила, что направляется в ресторан, а по итогу приехала домой к своим друзьям.

Ранее певица Бьянка призналась, что имитировала любовь с рэпером Натаном для прогрева нового трека.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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