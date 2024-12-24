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Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

1:10
Шоу-бизнес

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастаисей Костенко
Фото: https://vk.com/nastusha_kostenko by ВК-аккаунт Анастасии Костенко is licensed under public doman
Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастаисей Костенко

Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором приносит своим детям пушистого щенка по кличке Шерри.

Дети остались в восторге от очаровательного животного. Жена Тарасова объяснила, что исполнила мечту своих наследников.

Блогер неохотно согласилась на пополнение в семье. Она вспомнила, как неудачно закончилась история с собакой породы мальтипу. Костенко уверена, что собачка ненавидела детей. Она зареклась заводить собак, однако уступила просьбам детей.

"С первых дней наша малышка знает пелёнку и радует своим преданным характером. Моментально считывает настроение детей и сразу их поддерживает, если они плачут или расстроены", — рассказала Анастасия.

Костенко предупредила подписчиков, что за мальтипу выдают собак других пород, которые бывают агрессивными. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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