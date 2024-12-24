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Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука

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Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как провёл время в кругу своих родных детей.

Продюсер Иосиф Пригожин с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by ВК-аккаунт певицы Валерии is licensed under public doman
Продюсер Иосиф Пригожин с семьёй

Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании сына Дмитрия, дочери Данаи от первого брака и внука Даниэля. На встречу к родне мужа пришла и певица Валерия.

"Воскресный день прошёл в кругу семьи", — подписал фото деятель шоу-бизнеса.

Семья собралась в красивом стильном интерьере на фоне книжного шкафа.

Подписчики оценили такой душевный контент.

"Внук на деда похож";

"Приятно смотреть, когда все счастливы";

"Хорошенький у вас внучок", — писали фолловеры.

Ранее Иосиф Пригожин пристыдил Филиппа Киркорова за нападки в адрес Насти Ивлеевой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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