Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как провёл время в кругу своих родных детей.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by ВК-аккаунт певицы Валерии is licensed under public doman Продюсер Иосиф Пригожин с семьёй

Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании сына Дмитрия, дочери Данаи от первого брака и внука Даниэля. На встречу к родне мужа пришла и певица Валерия.

"Воскресный день прошёл в кругу семьи", — подписал фото деятель шоу-бизнеса.

Семья собралась в красивом стильном интерьере на фоне книжного шкафа.

Подписчики оценили такой душевный контент.

"Внук на деда похож"; "Приятно смотреть, когда все счастливы"; "Хорошенький у вас внучок", — писали фолловеры.

Ранее Иосиф Пригожин пристыдил Филиппа Киркорова за нападки в адрес Насти Ивлеевой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.