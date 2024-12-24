Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука

Продюсер Иосиф Пригожин показал, как провёл время в кругу своих родных детей.
Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании сына Дмитрия, дочери Данаи от первого брака и внука Даниэля. На встречу к родне мужа пришла и певица Валерия.
"Воскресный день прошёл в кругу семьи", — подписал фото деятель шоу-бизнеса.
Семья собралась в красивом стильном интерьере на фоне книжного шкафа.
Подписчики оценили такой душевный контент.
"Внук на деда похож";
"Приятно смотреть, когда все счастливы";
"Хорошенький у вас внучок", — писали фолловеры.
Ранее Иосиф Пригожин пристыдил Филиппа Киркорова за нападки в адрес Насти Ивлеевой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.
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