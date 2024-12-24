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Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе тела Яниса Тиммы, которое застряло в России

0:54
Шоу-бизнес

Приятель баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининьш объяснил, что мешало транспортировать тело спортсмена на родину в Латвию.

Янис Тимма
Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

Тело Яниса Тиммы, наконец, смогли забрать из морга. Труп спортсмена, который умер неделю назад, отправят в Латвию.

Гатис Лининьш объяснил, что с транспортировкой возникли проблемы не из-за отсутствия денег. Нужную сумму, по словам друга покойного спортсмена, собрали в первый же день после новости о трагической кончине баскетболиста.

Он отметил, что раньше тело не могли забрать из морга, так как нужно было соблюсти все правила, законы и процедуры.

Ранее сообщалось, что в старом клипе певицы Анны Седоковой увидели зловещее пророчество по поводу кончины Яниса Тиммы. Тот пугающий клип и сблизил певицу и баскетболиста.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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