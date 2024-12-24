Дочь Михаэля Шумахера сообщила о прибавлении в семье

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница легендарного автогонщика Михаэля Шумахера сообщила радостную новость.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ День рождения, материнство и ожидания

Дочь Михаэля Шумахера порадовала отца, сообщив о скором прибавлении в семье.

Осенью 2024 года Джина-Мария сочеталась узами брака, а теперь рассказала, что находится в интересном положении.

Наследница автогонщика уже узнала пол ребёнка. Она не стала устраивать гендер-пати и сразу рассказала, что на свет должна появиться девочка.

"Мой новый наездник появится в апреле 2025 года. С нетерпением ждём появления нашей малышки", — поделилась хорошей новостью Джина в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что актёр Александр Петров готовится стать отцом. Наследника артиста подарит его супруга Виктория.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории.



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