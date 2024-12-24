В Перми пройдёт первый в мире сольный концерт человекоподобного андроида

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Пермском крае анонсирован уникальный концерт человекоподобного робота.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

25 декабря в Перми в технопарке Morion Digital состоится первый мире сольный концерт робота в образе человека. Зрителей необычного представления приглашают послушать лекцию на тему будущего роботов и принять участие в перформансе.

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Как сообщает пресс-служба Пермского политехнического университета (ПНИПУ), робот ARDJ исполнит песни "Робота работа", "Любовь" и "Чувства", ставшие частью дебютного альбома творческого андроида.

По информации издания properm.ru, ARDJ Robot является музыкальным проектом, сгенерированным искусственным интеллектом, воспроизводящим визуальный контент и движения робота.

Робот был создан пермской компанией "Промобот". Он разработан выпускниками ПНИПУ. Презентация андроида состоялась ранее на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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