Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальный состав редиса: овощ, который стоит есть чаще
Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука
Пустынные муравьи нашли новый способ ориентироваться в пространстве
Домашний уход за телом с природными средствами
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?

Садальский назвал пародией голой вечеринки премьеру фильма Небриллиантовая рука

1:00
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский сравнил с "голой вечеринкой" выход в свет звёзд на премьере фильма "Небриллиантовая рука".

Кадр из фильма "Небриллиантовая рука"
Фото: https://vk.com/tnt by ВК-аккаунт ТНТ is licensed under public doman
Кадр из фильма "Небриллиантовая рука"

Садальский не доволен фильмом "Небриллиантовая рука", равно, как и мероприятием, устроенным в честь премьеры картины.

"Вчера в Кинотеатре "Октябрь" была аля-пародия голой вечеринки… объектом пародии худ. руководителя "Газпроммедия" Тины Канделаки, был выбран гайдаевский шедевр — комедия "Бриллиантовая рука", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр призвал артистов "поубавить свой гламур" во время проведения СВО. Он пристыдил кинокритиков и депутатов, которые пропустили к показу пародию на культовую советскую комедию.

"Сами ничего путного создать не могут, вот и лезут на святое советское кино. Там люди были другие и кино другое", — посетовал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в личном микроблоге.

Уточнения

«Бриллиа́нтовая рука́» — советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Сценарий написан Морисом Слободским, Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Домашний уход за телом с природными средствами
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?
Как питомцы помогают бороться со стрессом и улучшают здоровье хозяев
Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением
Новое соглашение с Сирией расширит влияние Турции в энергетическом секторе
Как избежать набора веса в новогодние праздники: 7 эффективных советов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.