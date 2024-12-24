Садальский назвал пародией голой вечеринки премьеру фильма Небриллиантовая рука

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский сравнил с "голой вечеринкой" выход в свет звёзд на премьере фильма "Небриллиантовая рука".

Фото: https://vk.com/tnt by ВК-аккаунт ТНТ is licensed under public doman Кадр из фильма "Небриллиантовая рука"

Садальский не доволен фильмом "Небриллиантовая рука", равно, как и мероприятием, устроенным в честь премьеры картины.

"Вчера в Кинотеатре "Октябрь" была аля-пародия голой вечеринки… объектом пародии худ. руководителя "Газпроммедия" Тины Канделаки, был выбран гайдаевский шедевр — комедия "Бриллиантовая рука", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр призвал артистов "поубавить свой гламур" во время проведения СВО. Он пристыдил кинокритиков и депутатов, которые пропустили к показу пародию на культовую советскую комедию.

"Сами ничего путного создать не могут, вот и лезут на святое советское кино. Там люди были другие и кино другое", — посетовал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в личном микроблоге.

Уточнения

«Бриллиа́нтовая рука́» — советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Сценарий написан Морисом Слободским, Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем.



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