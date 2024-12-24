В старом клипе Седоковой увидели зловещее пророчество по поводу смерти Яниса Тиммы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клип певицы Анны Седоковой назвали пророческим после смерти Яниса Тиммы. На кадрах заметили пугающее предзнаменование.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

В Сети обсуждают зловещий клип Анны Седоковой 2018 года на песню "Шантарам". Интернет-пользователи увидели пророческий подтекст в смелых кадрах клипа. На видео рядом с Седоковой запечатлён обнажённый мужчина, тело которого замотано в прозрачный целлофан.

"Стали шрамами на теле, мы так не хотели", — гласит текст песни.

Поражает то, что именно благодаря данному клипу состоялась встреча Седоковой с Тиммой.

В 2019 году певица открыла бар в Москве, куда Тимма явился как гость мероприятия. После праздника спортсмен, стараясь произвести впечатление на звезду, опубликовал в социальных сетях фото под песню "Шантарам". Тогда Седокова и обратила внимание на красивого баскетболиста.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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