Новая песня Юрия Киселёва Хочу быть с тобой продолжает завоевывать сердца

Лирическая композиция певца Юрия Киселева "Хочу быть с тобой" стремительно набирает популярность.
Премьерную песню уже оценила исполнительница хита "О нём" Ирина Дубцова. Она обратила внимание на "харизму и совершенно другой имидж" Юрия Киселёва. Певица назвала Юрия "новым романтиком и мечтой всех девушек".
"Нежных песен о любви сейчас очень не хватает" — отметила Дубцова.
Коллеги артиста не оставили без внимания новый трек.
"С премьерой, бро!" — написал под треком рэп-исполнитель Мот.
Песня Киселёва, с которой он уже выступил на "Золотом Граммофоне", быстро набирает просмотры на цифровых площадках.
"Красивый медляк";
"Новый уровень, молодец!";
"Больше таких песен, Юра", — писали фолловеры под треком ВКонтакте.
Ю́рий Влади́мирович Киселёв (род. 21 декабря 1997, Санкт-Петербург, Россия), более известный под сценическим псевдонимом Ю́рКисс — российский поп-исполнитель.
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