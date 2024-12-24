Новая песня Юрия Киселёва Хочу быть с тобой продолжает завоевывать сердца

Лирическая композиция певца Юрия Киселева "Хочу быть с тобой" стремительно набирает популярность.

Фото: https://vk.com/kiselevyori by ВК-аккаунт Юрия Киселёва is licensed under public doman Певец Юрий Киселёв

Премьерную песню уже оценила исполнительница хита "О нём" Ирина Дубцова. Она обратила внимание на "харизму и совершенно другой имидж" Юрия Киселёва. Певица назвала Юрия "новым романтиком и мечтой всех девушек".

"Нежных песен о любви сейчас очень не хватает" — отметила Дубцова.

Коллеги артиста не оставили без внимания новый трек.

"С премьерой, бро!" — написал под треком рэп-исполнитель Мот.

Песня Киселёва, с которой он уже выступил на "Золотом Граммофоне", быстро набирает просмотры на цифровых площадках.

"Красивый медляк"; "Новый уровень, молодец!"; "Больше таких песен, Юра", — писали фолловеры под треком ВКонтакте.

Уточнения

Ю́рий Влади́мирович Киселёв (род. 21 декабря 1997, Санкт-Петербург, Россия), более известный под сценическим псевдонимом Ю́рКисс — российский поп-исполнитель.



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