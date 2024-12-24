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Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде

0:59
Шоу-бизнес

36-летний певец Алексей Воробьёв признался, что ничего хорошего о детстве не помнит. Тогда его спасал только музыкальный инструмент.

Алексей Воробьёв
Фото: YouTube канал @alexsparrow_official by Скриншот видео YouTube канала @alexsparrow_official, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Воробьёв

"С удовольствием рассказал бы вам какую-нибудь красивую историю, но ничего хорошего о детстве не помню. Я помню, как замечательно занимался на аккордеоне часами и днями в музыкальной школе. Тогда, по крайней мере, можно было не идти домой", — это были самые счастливые моменты в его жизни, признался артист.

А как провести новогоднюю ночь он пока ещё не решил. Но у Алексея есть пожелания на этот счёт. Ему бы хотелось купить билет на старый поезд, взять чай и наслаждаться пейзажем за окном под мерный стук колёсных пар. Если всё получится, то именно так он и встретит Новый год.

"Я невероятно счастливый человек, потому что в одиночестве я, собственно, никогда не скучаю", — заявил актёр.

 

Уточнения

Аккордео́н (от фр. accordéon) — хроматическая ручная гармоника с клавиатурой мелодии фортепианного (наиболее часто) типа.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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