Филипп Киркоров показал, что всегда носит с собой в сумочке

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров продемонстрировал содержимое своей сумочки на премьере фильма "Небриллиантовая рука".

Фото: https://t.me/s/official_kirkorov by Телеграм-канал Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров явился на премьеру новогоднего фильма по мотивам комедии Леонида Гайдая. Король российской эстрады облачился в клетчатый костюм. В руках певец держал необычную сумочку в виде таксы с клетчатым принтом.

Народный артист России откликнулся на просьбу журналистов и показал, что носит в сумочке.

Киркоров объяснил, что берёт с собой всегда только самое необходимое — два зарядных устройства, ключи от квартиры, где деньги лежат, и наличные в сумме 25 тысяч рублей.

Деньги, по словам артиста, ему нужны на тот случай, если к нему опять подойдёт какой-нибудь ребёнок с просьбой о помощи. Однажды он уже дал мальчику деньги, чтобы тот исполнил свою мечту.

Ранее блогер Настя Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме на ТНТ.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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