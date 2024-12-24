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Миллионер Снустиков рассказал о предотвращённом убийстве Аллы Пугачёвой

1:14
Шоу-бизнес

Крёстный отец российского шоу-бизнеса Геннадий Снустиков поведал о том, как ему удалось спасти от смерти Аллу Пугачёву и Машу Распутину.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Геннадий Снустиков рассказал, что в 90-х годах ему стало известно о готовящемся покушении на двух известных певиц — Аллу Пугачёву и Машу Распутину.

"Помню, решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьёзные люди тогда сказали: "Мы их сегодня убьем". Пришлось мне встрять и ответить: "Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина", — цитирует слова Снустикова "СтарХит".

Миллионер и криминальный авторитет, по его словам, обеспечил певицам надёжную "крышу". Он не раз выручал артисток, если им требовалась помощь. По слухам бизнесмен был щедр на подарки и мог одарить звёзд автомобилем или недвижимостью.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала историю о бандите, который выручал её из трудных ситуаций. Потом королева русского шансона выяснила, что эти проблемы криминальный авторитет создавал ей сам, чтобы заслужить её расположение, спасая от рэкета.

Уточнения

Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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