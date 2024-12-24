Приговорённая к 6,5 годам колонии Татьяна Лазарева* высказалась о вердикте суда

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде КВН и телеведущей Татьяне Лазаревой* вынесли суровый приговор. Лазарева уже прокомментировала вердикт суда.

Фото: https://t.me/s/lazarevaforever by Телеграм-канал Татьяны Лазаревой is licensed under public doman Телеведущая Татьяна Лазарева

Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам колонии. Звезду ТВ, которая проживает за рубежом, осудили за оправдание терроризма.

В вину знаменитости поставили её слова. В одном из интервью она одобрила атаку беспилотников на Москву. Татьяну ранее объявили в международный розыск.

"Ну, стыдно, в общем-то, за самих прокуроров. В цивилизованном мире высказывание своей антивоенной позиции оправданием терроризма не называют", — написала Лазарева в своём Telegram-канале.

*Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.





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