Приговорённая к 6,5 годам колонии Татьяна Лазарева* высказалась о вердикте суда

Звезде КВН и телеведущей Татьяне Лазаревой* вынесли суровый приговор. Лазарева уже прокомментировала вердикт суда.
Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам колонии. Звезду ТВ, которая проживает за рубежом, осудили за оправдание терроризма.
В вину знаменитости поставили её слова. В одном из интервью она одобрила атаку беспилотников на Москву. Татьяну ранее объявили в международный розыск.
"Ну, стыдно, в общем-то, за самих прокуроров. В цивилизованном мире высказывание своей антивоенной позиции оправданием терроризма не называют", — написала Лазарева в своём Telegram-канале.
*Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов
Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
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