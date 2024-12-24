Блогерша из Китая запустила тренд на фотосессии с животами для небеременных девушек

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Китае набирает популярность новый тренд — фотосессии с накладными животами для одиноких девушек. Тренд на фотосессии с накладными животами был запущен в октябре, блогером Мэйцзы Гэгэ, которая поделилась такими снимками со своей пятимиллионной аудиторией.

Фото: scmp.com by people-culture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная фотосессия

Идея заключается в том, чтобы молодые девушки в хорошей форме, надевали накладные животы и делали студийные снимки. В результате получаются фотографии, на которых они выглядят беременными и красивыми, без перемен во внешности характерных для интересного положения.

"Пока я стройна, я надела накладной живот, чтобы делать фотографии в период беременности. Чтобы потом наслаждаться заранее подготовленной жизнью.", — так прокомментировала свой выбор блогер.

Подписчицам понравилась эта идея и они охотно последовали примеру Мэйцзы Гэгэ. Тем более что это совсем не сложно. Всего лишь нужен накладной живот, который можно купить в любом интернет-магазине.

Но нашлись и те, кто посмеялся над новой модой. Кто-то даже предложил расширить его применение:

"Я сейчас сфотографируюсь на свой 70-й день рождения, а потом выложу эти фотографии в социальные сети. Так я буду выглядеть моложе!"

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