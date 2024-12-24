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Регина Тодоренко публично поставила Топалова в неловкое положение: и это она ещё не пила

Шоу-бизнес

На премьере фильма "Небриллиантовая рука " Регина Тодоренко рассказала о кулинарных талантах своего мужа Влада Топалова, но использовала настолько неоднозначные выражения и тон, что спровоцировала супруга к просьбе прекратить этот разговор.

Регина Тодоренко, Влад Топалов
Фото: YouTube канал Влад Топалов / by Скриншот видео YouTube канала Влад Топалов /, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко, Влад Топалов

"Готовит. Вы не пробовали его яйца… Все интерпретации яиц Влада потрясающи. Хорошо, что я их только ем", — громко смеясь и закатывая глаза рассказывала Регина.

Влад был очень смущён намёками жены и одёрнул Регину.

"Лишка дали. Не пила ещё. Понесло царя... Хорош, хорош", — попросил он её и быстро переключился на вопросы о подарках, которые они приготовили для детей.

Как оказалось, дети звёздной пары попросили у Деда Мороза красную машину и коллекцию роботов. Новый год они планируют отмечать в кругу семьи и друзей.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко — украинская телеведущая, певица, актриса, композитор, блогер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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