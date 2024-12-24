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Виктория Бекхэм не против отношений сына с женщиной старше его на 10 лет

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Шоу-бизнес

Бекхэмы проводят роскошные семейные праздники, и недавно отметили 25-летие своего брака, отправившись в путешествие на яхте с детьми.

Круз Бекхэм, Джеки Апостел
Фото: YouTube канал Hollywood News Hubb by Скриншот видео YouTube канала Hollywood News Hubb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Круз Бекхэм, Джеки Апостел

На семейной прогулке Виктория Бекхэм и бразильская певица Джеки Апостел тепло пообщались, модельер показала, что рада видеть возлюбленную 19-летнего сына Круза Бекхэма в своём окружении.

Фотографы запечатлели, как Виктория обнимала Джеки, подругу своего сына, которой недавно исполнилось 29 лет. Похоже, Джеки Апостел стала частью семьи, и Викторию не смущает разница в возрасте между Крузом и его избранницей.

Джеки впервые появилась с Крузом на Неделе моды в Париже в апреле. Несмотря на юный возраст, сын Бекхэмов активно развивает музыкальную карьеру, сотрудничая с известными продюсерами, включая Фред Болла, ранее работавшего с Бейонсе и Рианной.

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм  — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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