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В возрасте 90 лет умер звезда австралийского фильма Крокодил Данди

Шоу-бизнес

В возрасте 90 лет ушёл из жизни Берт — знаменитый крокодил из фильма "Крокодил Данди".

Пол Хоган
Фото: YouTube канал ФИЛЬМ,ФИЛЬМ,ФИЛЬМ by Скриншот видео YouTube канала ФИЛЬМ,ФИЛЬМ,ФИЛЬМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пол Хоган

Эту печальную новость сообщили в социальных сетях представители парка рептилий Crocosaurus Cove, где Берт жил в последние годы своей жизни.

"С большой печалью мы объявляем о кончине Берта, культового морского крокодила и звезды австралийского хита "Крокодил Данди", ставшего классикой. Берт мирно скончался в минувшие выходные, ознаменовав конец невероятной эпохи" — написали сотрудники парка.

Фильм "Крокодил Данди" с Полом Хоганом в главной роли вышел на экраны 30 апреля 1986 года. Сюжет картины основан на приключениях реального австралийского скотовода и охотника на бизонов Рода Анселла .

Этот малобюджетный фильм собрал самую большую кассу в истории киноиндустрии Австралии и занял второе место по кассовым сборам в мире в том же году, уступив только "Лучшему стрелку" с Томом Крузом.

Уточнения

"Данди по прозвищу "Крокодил"" - австрало-американский комедийный боевик 1986 года, действие которого разворачивается в австралийской глубинке и в Нью-Йорке.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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