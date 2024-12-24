Дворцов заявил, что Ивлеева ещё не вышла из грязи, чтобы вернуться на ТВ

33-летняя блогерша Настя Ивлеева планирует вернуться на телевидение в 2025 году, но окончательное решение еще не принято.
Продюсер Сергей Дворцов считает, что перспективы Ивлеевой неопределённы, и телеканалы пока не спешат предлагать ей новые возможности.
"Она до конца еще не вышла из этой грязи. Максимум, что ей могут дать вести, это шоу с блогерами или что-то в этом роде. Думаю, даже не федеральный телеканал", — считает Дворцов.
Весной этого года Ивлеева вернулась в социальные сети, но её активность пока не достигла прежнего уровня. Она постепенно начинает взаимодействовать с поклонниками, но для успешного возвращения на экраны Ивлеевой стоит поработать над созданием более позитивного имиджа.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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