Дворцов заявил, что Ивлеева ещё не вышла из грязи, чтобы вернуться на ТВ

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

33-летняя блогерша Настя Ивлеева планирует вернуться на телевидение в 2025 году, но окончательное решение еще не принято.

Фото: Канал t.me/ivleeva360 by Скриншот канала t.me/ivleeva360, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настя Ивлеева

Продюсер Сергей Дворцов считает, что перспективы Ивлеевой неопределённы, и телеканалы пока не спешат предлагать ей новые возможности.

"Она до конца еще не вышла из этой грязи. Максимум, что ей могут дать вести, это шоу с блогерами или что-то в этом роде. Думаю, даже не федеральный телеканал", — считает Дворцов.

Весной этого года Ивлеева вернулась в социальные сети, но её активность пока не достигла прежнего уровня. Она постепенно начинает взаимодействовать с поклонниками, но для успешного возвращения на экраны Ивлеевой стоит поработать над созданием более позитивного имиджа.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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