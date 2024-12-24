Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В возрасте 90 лет умер звезда австралийского фильма Крокодил Данди
Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут
Советы по созданию модного образа в стиле спорт-шик
В Казахстане опровергли новость об отставке тренера Черчесова
Анна Хилькевич показала, как выглядит романтик с мужем спустя 11 лет брака
Как спасти старую грушу в дачном саду
Почему снижение ключевой ставки в России может быть опасно
Мария Погребняк удивила своей смелостью: большинство людей не решились бы на такое
Почему появляются отеки и как с ними бороться

Дворцов заявил, что Ивлеева ещё не вышла из грязи, чтобы вернуться на ТВ

0:51
Шоу-бизнес

33-летняя блогерша Настя Ивлеева планирует вернуться на телевидение в 2025 году, но окончательное решение еще не принято.

Настя Ивлеева
Фото: Канал t.me/ivleeva360 by Скриншот канала t.me/ivleeva360, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева

Продюсер Сергей Дворцов считает, что перспективы Ивлеевой неопределённы, и телеканалы пока не спешат предлагать ей новые возможности.

"Она до конца еще не вышла из этой грязи. Максимум, что ей могут дать вести, это шоу с блогерами или что-то в этом роде. Думаю, даже не федеральный телеканал", — считает Дворцов.

Весной этого года Ивлеева вернулась в социальные сети, но её активность пока не достигла прежнего уровня. Она постепенно начинает взаимодействовать с поклонниками, но для успешного возвращения на экраны Ивлеевой стоит поработать над созданием более позитивного имиджа.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева
Экономика и бизнес
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева Аудио 
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Последние материалы
Дворцов заявил, что Ивлеева ещё не вышла из грязи, чтобы вернуться на ТВ
Полезная тост-пицца безо всякого вреда для фигуры за 10 минут
В Казахстане опровергли новость об отставке тренера Черчесова
Советы по созданию модного образа в стиле спорт-шик
Анна Хилькевич показала, как выглядит романтик с мужем спустя 11 лет брака
Как спасти старую грушу в дачном саду
Почему снижение ключевой ставки в России может быть опасно
Мария Погребняк удивила своей смелостью: большинство людей не решились бы на такое
Почему появляются отеки и как с ними бороться
Простые правила безопасности: как создать идеальный уголок для вашего кота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.