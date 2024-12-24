Анна Хилькевич показала, как выглядит романтик с мужем спустя 11 лет брака

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

38-летняя актриса Анна Хилькевич редко публикует фото мужа, бизнесмена Артура Волкова, в социальных сетях, но иногда делает исключения. Недавно она показала подписчикам видео на рапиде, где они вместе наряжают живую ёлку во дворе.

Фото: Канал t.me/khilkevich_anna by Скриншот канала t.me/khilkevich_anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

"Наш с Артуром романтик спустя 11 лет отношений выглядит так. И нам нравится. Мне кажется, совместный быт скрепляет", — прокомментировала ролик знаменитость.

Ранее Анна рассказывала, что ей пришлось оставить трёхмесячную дочь Оливию на мужа и няню, чтобы выйти на ночную смену. Она вернулась домой только в половине шестого утра, умылась и забрала плачущую малышку в спальню для кормления. Несмотря на усталость и желание укутаться в одеяло рядом с мужем.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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