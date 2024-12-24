Мария Погребняк удивила своей смелостью: большинство людей не решились бы на такое

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36-летняя Мария Погребняк эмоционально высказалась о пластической операции, которую она сделала у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

Фото: Канал t.me/Mariapogas by Скриншот канала t.me/Mariapogas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Погребняк

Мария обратилась к Хайдарову после четвёртых родов, несмотря на то, что у него возникали недоразумения с другими звёздными клиентами. Сначала она прошла коррекцию диастаза, затем — пластику лица.

На этом Мария не остановилась и сделала коррекцию груди. Она выразила радость и шок от того, что швы почти незаметны. По её словам, уже через 20 дней после операции она восстановилась и готова к отпуску.

"Сегодня увидела швы после якорной подтяжки, и я в шоке — их уже практически не видно. Я так рада, что пошла именно к Тимуру. Только 20-е сутки после ОП, а я уже восстановилась и готова лететь на отдых!" — заявила знаменитость.

Мария удивила подписчиков своей смелостью: большинство людей не решились бы на столько операций подряд.

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба "ЦСКА" и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.



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