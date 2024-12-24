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Наталья Подольская бережёт нервы Преснякова и скрывает от него свои секреты

1:12
Шоу-бизнес

42-летняя певица Наталья Подольская, жена музыканта Владимира Преснякова, призналась, что держит в секрете от мужа свои траты на одежду и аксессуары. Она легко расстаётся с деньгами и быстро тратит их на брендовые вещи и аксессуары.

Наталья Подольская, Владимир Пресняков
Фото: YouTube канал Наталья Подольская by Скриншот видео YouTube канала Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Подольская, Владимир Пресняков

"У меня вообще в плане денег такой характер. Я, во-первых, транжира. Во-вторых, если вдруг какая-то сумма приходит, то вот она мне карман жмет… Я правда себя радую", — рассказала Наталья.

Певица призналась, что она транжира и верит в закон денег: чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь. Однако, предпочитает не рассказывать мужу о своих расходах, чтобы не тревожить его. Старается уберечь Преснякова и его нервы, оставляя его в блаженном неведении о том сколько она тратит на шикарные сумки или платья.

При этом певица и сама зарабатывает немалые деньги, а в покупках часто отдаёт предпочтение российским брендам.

Наталья раскрыла, что ей не приходится покупать концертные наряды, так как бренды предоставляют ей их бесплатно. Одеть их она может всего один раз, но это её устраивает.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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