Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто необходимо пересаживать комнатные растения? Рассказываем в нашем материале
Солнечная геоинженерия способна спасти до 400 000 жизней в год
Можно ли держать гусей вместе с курами?
Нехватка магния: как её распознать и что предпринять
Египетская AlMasria предложила компенсацию за задержку рейса, но туристы недовольны
Volkswagen переносит производство Golf в Мексику
Загитовой было отказано в предоставлении гранта на 74,8 млн рублей
Евросоюз планирует создать альтернативу Starlink Илона Маска
Привлекают несчастье! Эти растения нужно немедленно выбросить из квартиры

В Британии опасаются, что в 2025 году неизбежна коронация нового монарха.

Шоу-бизнес

Новость о состоянии здоровья 76-летнего монарха Великобритании Карла III повергла в шок и тревогу его подданных. Несмотря на то, что король мужественно борется с раком и не теряет оптимизма, обнародованные факты свидетельствуют о том, что его состояние оставляет желать лучшего.

Король Карл III
Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Король Карл III

Недавно представитель Букингемского дворца сообщил через новостное агентство Sky News, что в 2025 году Карл продолжит лечение от онкологического заболевания, которое было диагностировано зимой 2024 года.

Вероятно, представитель дворца хотел заверить граждан в том, что Карл не теряет надежды на полное выздоровление. Однако эта новость не вызвала у британцев радости.

Из заявления стало ясно, что врачи назначили королю непрерывную химиотерапию. Это тревожный знак, который свидетельствует о том, что лечение нельзя прерывать на длительный срок. Известно, что пациенты, проходящие непрерывное лечение, даже при его продолжении, имеют ограниченный срок жизни.

Есть опасения, что Карл может не дожить до конца 2025 года. Это уже породило слухи о том, что в следующем году на престол взойдёт новый король — Уильям.

О болезни Карла стало известно в начале февраля этого года. Во время плановой операции на простате у короля обнаружили онкологическое заболевание, которое не было связано с прооперированным органом.

Уточнения

Брита́нский мона́рх или Сувере́н (англ. Sovereign) — глава государства в Соединённом королевстве и Британских заморских территориях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сажаем перец: три ключевых правила для успешного урожая
Садоводство, цветоводство
Сажаем перец: три ключевых правила для успешного урожая Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Последние материалы
Volkswagen переносит производство Golf в Мексику
Загитовой было отказано в предоставлении гранта на 74,8 млн рублей
Евросоюз планирует создать альтернативу Starlink Илона Маска
Привлекают несчастье! Эти растения нужно немедленно выбросить из квартиры
Паста с помидорами и фетой: вкусный и полезный обед всего за 15 минут
Как работают липолитики и другие процедуры для локального похудения?
В США объяснили развёртывание западных F-35 в Восточной Азии
Сколько комбикорма нужно для откорма свиньи на мясо
Что посадить там, где скапливается снег
Лучшие травы для зимнего выращивания в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.