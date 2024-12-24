В Британии опасаются, что в 2025 году неизбежна коронация нового монарха.

Новость о состоянии здоровья 76-летнего монарха Великобритании Карла III повергла в шок и тревогу его подданных. Несмотря на то, что король мужественно борется с раком и не теряет оптимизма, обнародованные факты свидетельствуют о том, что его состояние оставляет желать лучшего.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Король Карл III

Недавно представитель Букингемского дворца сообщил через новостное агентство Sky News, что в 2025 году Карл продолжит лечение от онкологического заболевания, которое было диагностировано зимой 2024 года.

Вероятно, представитель дворца хотел заверить граждан в том, что Карл не теряет надежды на полное выздоровление. Однако эта новость не вызвала у британцев радости.

Из заявления стало ясно, что врачи назначили королю непрерывную химиотерапию. Это тревожный знак, который свидетельствует о том, что лечение нельзя прерывать на длительный срок. Известно, что пациенты, проходящие непрерывное лечение, даже при его продолжении, имеют ограниченный срок жизни.

Есть опасения, что Карл может не дожить до конца 2025 года. Это уже породило слухи о том, что в следующем году на престол взойдёт новый король — Уильям.

О болезни Карла стало известно в начале февраля этого года. Во время плановой операции на простате у короля обнаружили онкологическое заболевание, которое не было связано с прооперированным органом.

Уточнения

Брита́нский мона́рх или Сувере́н (англ. Sovereign) — глава государства в Соединённом королевстве и Британских заморских территориях.



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