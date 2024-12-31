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Юрий Лоза оценил идею узаконить многожёнство в России

0:58
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал инициативу разрешить в нашей стране многожёнство.

Девушка в хиджабе
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка в хиджабе

Юрий Лоза назвал идею узаконить в России многоженство неуместной. Он напомнил, что в Конституции страны прописано, что брак может быть только моногамным. Менять под данную идею законы певцу кажется нецелесообразным.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что многожёнство внесёт неразбериху в право наследования движимого и недвижимого имущества.

"Нет, братцы, вся эта суета не для нас, тем более сейчас, когда в стране проблем — выше крыши", — написал артист в личном микроблоге.

Он привёл слова песни из фильма "Кавказская пленница", в которой затронуты плюсы и минусы полигамного брака.

"Столько бед и забот — ах, спаси Аллах!" — напомнил о предупреждении поэта Леонида Дербенёва Лоза.

Уточнения

Многожёнство или полигини́я (от др.-греч. πολύ- «много-» + γυνή «жена») — одна из форм полигамного брачного союза, при которой мужчина состоит в браке одновременно с несколькими жёнами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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