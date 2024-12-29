Музыкальный эксперт оценил идею группы Непара воссоединиться ради корпоративов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный эксперт Ирина Лазарева объяснила, почему расценки на корпоративы воссоединившейся группы "Непара" не оправданы.

Фото: https://vk.com/nepara by ВК-аккаунт группы Непара is licensed under public doman Группа Непара

Солисты музыкального коллектива "Непара" Александр Шоуа и Виктория Талышинская готовы забыть прежние разногласия, чтобы заработать на новогодних выступлениях. Они споют дуэтом как в старые добрые времена на корпоративе за 20 миллионов рублей.

Музыкальный эксперт считает, что коллектив предъявляет завышенные финансовые требования, так как коллектив уже не столь актуален, как в 2018 году. Ситуация, по мнению специалиста, изменилась.

Ранее сообщалось, что 20 миллионов рублей группа "Непара" запрашивает за час своей концертной программы.

"О старом составе помнят немногие. Ажиотажа на выступления за 20 миллионов рублей не будет", — цитирует слова Лазаревой "Вечерняя Москва".

Уточнения

«Непара» — российская поп-группа, образованная как дуэт 11 сентября 2002 года Александром Шоуа и Викторией Талышинской.



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