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Ксения Бородина попала на балет Щелкунчик после жалоб на невозможность купить билет

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Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала кадры с посещения балета "Щелкунчик" после того, как рассказала, что не сумела купить билеты на культовое представление.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина разместила в социальных сетях фото со старшей дочерью Марусей и Николаем Сердюковым из Большого театра. Младшей дочери Теоны на снимках не оказалось.

"Балет "Щелкунчик", каждый раз как в первый. Новогодняя традиция", — написала под кадрами звезда "Дома-2".

Ранее Ксения Бородина жаловалась на то, что её попытки купить билет на балет "Щелкунчик" онлайн провалились.

Она отмечала, что через несколько минут после старта онлайн продаж билеты были молниеносно раскуплены.

Телеведущая сетовала на то, что ежегодно выкладывает крупную сумму денег, чтобы порадовать дочерей сказочный представлением.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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