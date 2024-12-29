Ольга Бузова похвасталась посещением балета Щелкунчик

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что ей удалось побывать на балете "Щелкунчик", на который очень трудно достать билеты.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях серию ярких снимков. Бузова попозировала в шикарных интерьерах Большого театра с подругой Марией Погребняк.

Звезда "Дома-2" объяснила, что посещение Большого театра в предновогодние дни стало уже для неё традицией. Свой визит в один из главных театров страны она назвала волшебным.

"Какое счастье вновь оказаться на "Щелкунчике" Сколько раз смотрела, но каждый раз, как в первый. Мурашки от музыки, балета, постановки, атмосферы и глубокого смысла", — написала под снимками знаменитость.

Она отметила, что после посещения "Щелкунчика" ей захотелось сказки в реальной жизни.

Ранее телеведущею Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр.

Уточнения

«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.



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