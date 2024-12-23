Выяснилось, почему семья Яниса Тиммы обвиняют Седокову в его смерти

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Психолог Марианна Абравитова объяснила мотивы поведения родственников баскетболиста Яниса Тиммы, которые не могут простить Анну Седокову за смерть родного человека.

Фото: youtube.com by канал Buy Smart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Психолог уверена, что Седокова не виновата в кончине бывшего мужа, так как Тимма был взрослым самостоятельным человеком.

Ранее отец Яниса Тиммы объяснил, как строились его непростые отношения с певицей Анной Седоковой.

Эксперт объяснила, что отец Тиммы винит других в смерти сына, так как не может принять его роковой выбор.

"Он будет считать, что его сына направили, зомбировали, полностью поглотили его волю. Хотя, если человек здоров, этого сделать нельзя", — цитирует слова специалиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Абравитова отметила, что родители даже взрослого сына воспринимают его как ребёнка.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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