Кудрявцева рассказала, как Федункив сцеживает грудное молоко за кулисами, чтобы покормить ребёнка

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Телеведущая Лера Кудрявцева стала свидетельницей того, как 53-летняя Марина Федункив сцеживает молоко между съёмками для своего грудного младенца.

Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив is licensed under public doman Актриса Марина Федункив с мужем

Кудрявцева в своём шоу "Звёзды сошлись" поведала, что застала Марину Федункив в гримёрке за кулисами за сцеживанием грудного молока для новорождённого сына.

По словам телеведущей, её эта картина потрясла до глубины души, так как она никак не думала, что Федункив самостоятельно кормит грудью наследника.

"Марина сцеживает каждые два часа молоко, замораживает и отправляет ребёнку", — поведала звезда ТВ.

Кудрявцева сказала, что на такую ответственную мать, как Марина Федункив, надо молиться.

Ранее акушер-гинеколог усомнилась в том, что 53-летняя Федункив сама родила ребёнка.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.



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