Садальский рассказал, как актриса Наталья Фатеева загорала топлес

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Станислав Садальский вспомнил пикантный случай из жизни актрисы Натальи Фатеевой, которая отмечает 90-летний юбилей.

Фото: https://vk.com/club48217926 by ВК-аккаунт Натальи Фатеевой is licensed under public doman Актриса Наталья Фатеева

Садальский рассказал, что Фатеева долгое время посещала бассейн.

"Загорала она всегда топлес, хотя по радио постоянно объявляли, что купаться без верха купального костюма запрещается. Замечания ей делать боялись, а, может, не спешили, — фигура у народной артистки и сейчас шикарная", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр уверен, что актриса не обращала внимание на любопытные взгляды окружающих. Он охарактеризовал звезду отечественного кино, как дерзкую и смелую женщину.

Он поведал, что после серьёзной травмы Фатеева не сумела получить награду "Нику" за роль в фильме "Летящие по ветру листья".

Он пожелал юбилярше здоровья и работоспособности.

Уточнения

Ната́лья Фате́ева: Фатеева, Наталья Николаевна (род. 1934) — советская и российская актриса, телеведущая.



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