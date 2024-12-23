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Певец Юрий Лоза назвал имя самой привлекательной российской актрисы

0:59
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, кого из отечественных актрис считает самой красивой.

Певец Юрий Лоза и актриса Наталья Фатеева
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза и актриса Наталья Фатеева

Юрий Лоза опубликовал в своём ВК-аккаунте фото с обнимку с актрисой Натальей Фатеевой, которая празднует свой 90-летний юбилей.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что при просмотре фильмов с участием Фатеевой он не может поверить в том, что такая женщина может стать 90-летней. Он пожаловался на безжалостное время.

"Раньше актрисы были намного привлекательнее, по крайней мере, я не вижу сегодня ни одной, которая могла бы конкурировать с молодой Фатеевой. Да и как актриса она была повыше уровнем, чем сегодняшние сериальные", — выразил своё мнение артист в социальных сетях.

Он пожелал Фатеевой долголетия и душевной гармонии.

Ранее Юрий Лоза оправдался за отказ фотографироваться с поклонниками на своём концерте.

Уточнения

Ната́лья Фате́ева: Фатеева, Наталья Николаевна (род. 1934) — советская и российская актриса, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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