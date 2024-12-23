Илон Маск сделал пугающий прогноз по поводу развития нейросетей

Изобретатель США Илон Маск предупредил о стремительном интеллектуальном росте нейросетей.
Владелец компании Tesla уверен, что искусственный интеллект превзойдёт человеческий разум уже в 2025 году.
Он отметил, что спустя пять лет мышлении ИИ достигнет небывалых высот.
"ИИ превзойдёт интеллект всех людей вместе взятых к 2030 году", — заявил один из самых богатых людей мира.
В Сети на слова Маска отреагировали с тревогой. Интернет-пользователи попросили Маска назвать точную дату наступления восстания машин.
Ранее Илон Маск предупредил мир об опасности создания единого мирового правительства.
Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
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