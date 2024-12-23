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Илон Маск сделал пугающий прогноз по поводу развития нейросетей

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Шоу-бизнес

Изобретатель США Илон Маск предупредил о стремительном интеллектуальном росте нейросетей.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Владелец компании Tesla уверен, что искусственный интеллект превзойдёт человеческий разум уже в 2025 году.

Он отметил, что спустя пять лет мышлении ИИ достигнет небывалых высот.

"ИИ превзойдёт интеллект всех людей вместе взятых к 2030 году", — заявил один из самых богатых людей мира.

В Сети на слова Маска отреагировали с тревогой. Интернет-пользователи попросили Маска назвать точную дату наступления восстания машин.

Ранее Илон Маск предупредил мир об опасности создания единого мирового правительства.

Уточнения

Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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